“Para além das dificuldades sociais e económicas com que se defronta a nossa comunidade na Venezuela, a falta de acesso aéreo a Portugal é outro dos problemas que exigem solução e, nessa lógica, julgamos que a TAP deve encarar a reposição dos voos para este país como prioritária no arranque das suas operações”, defende o deputado Social-democrata Paulo Neves, que, em sede da reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas (CNECP), abordou esta e outras questões relacionadas com a comunidade Venezuelana mas, também, do Reino Unido e África do Sul.

O deputado do PSD/M eleito à Assembleia da República diz que está em causa uma “comunidade muito importante que necessita de estar ligada a Portugal”, acrescentando, a este propósito, que o Governo da República deve, de uma vez por todas, “resolver a questão da suspensão dos voos, decretada pelo governo de Nicolás Maduro, entre a Venezuela e Portugal”. Uma suspensão que ocorreu mesmo antes da pandemia Covid19.

Paulo Neves que defende, assim, a retoma, pela TAP, das ligações aéreas para Caracas, “na primeira oportunidade”, deixando claro que os destinos onde vivem comunidades portuguesas com grande expressão, como é o caso da Venezuela, “devem ser alvo de operações prioritárias, a agendar já nesta fase pós-Covid-19, num claro contributo à normalização que é desejada mas, também, à necessária proximidade que importa manter e reforçar com os nossos emigrantes”.