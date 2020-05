Na Reunião de Assembleia Municipal de Santa Cruz, realizada ontem por videoconferência, o deputado Municipal Pedro Rodolfo Freitas congratulou o trabalho realizado por todos os funcionários da Autarquia que estão em contacto permanente com o público, assim como os que trabalham nas limpezas, salubridade e jardinagem, deixando ainda uma palavra aos “soldados da paz” pelo trabalho desenvolvido neste momento de pandemia.

Noutra matéria, destacou a epidemia que infelizmente atingiu toda a gente a nível mundial, e alertou o presidente da Câmara, Filipe Sousa, para a estação elevatória dos REIS MAGOS (Caniço), que “continua a fazer descargas constantes de resíduos, quer por necessidade de manutenção ou por excesso de aguas pluviais, já que a estação não consegue bombear toda a agua residual”.

“Será que haverá uma estação de tratamento, como aquela que existe no Porto Novo (Gaula) ou outra solução?”, questionou Pedro Rodolfo Freitas, tendo ouvido de Filipe Sousa que “já está pensada a colocação de uma nova bomba na estação elevatória e que estão a ensaiar a activação da estação de tratamento do Portinho (Caniço)”, prometendo ainda este ano “resolver esta situação”.

Por outro lado, o deputado criticou uma proposta de Revogação Total - Contrato de concessão do direito de exploração de dois campos de Padel e bar de apoio no Caniço, uma vez que, no seu entender, “o piso utilizado para a pratica desta modalidade não é o indicado”, tendo ainda afirmado que “se o campo não é utilizável, então é uma obra inútil”.