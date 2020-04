Debate DIÁRIO aborda o jornalismo

‘Vai ficar tudo bem no jornalismo?’ é o mote para o Debate DIÁRIO de hoje que conta com a participação quatro jornalistas madeirenses. Ana Cristina Pereira, António Macedo Ferreira, Filipe Santos Costa e Luís Filipe Malheiro são os convidados da conversa sobre a cobertura jornalística da pandemia; os ataques à informação; a intromissão das ‘fake news’ no processo comunicacional; a situação financeira dos meios e as ajudas já prometidas; e a análise da comunicação oficial.

Um debate que surge num contexto específico, dado que de forma genérica nos últimos meses os meios têm registado audiências nunca antes vistas, prova que partilham informação credível e geram confiança dos cidadãos. Mas se a procura é grande, o mesmo não acontece com as receitas de publicidade escasseiam e as vendas são afectadas pela incerteza deste momento.

E como os consumidores confiam nos jornais como fonte de informação sobre a covid-19 e as marcas também, embora para estas as redes continuem a ser fortes canais para investir, importa que alguém pague a factura.

O Estado já fez saber que quer ajudar. Contudo, a generalidade do sector da comunicação social protesta contra o plano que o Governo estabeleceu e que tem 15 milhões de euros a gastar em publicidade nos órgãos de comunicação social, não se sabendo critérios da sua distribuição nem prazos.

Pode seguir o debate a partir das 10h