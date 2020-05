Debate de urgência sobre ausência de respostas do Governo da República marcado para terça-feira

A Conferência de Representantes dos Partidos da Assembleia Legislativa, reunida esta manhã, aprovou, por unanimidade, a proposta, do PSD e do CDS, para realização de um debate de urgência sobre a ausência de medidas de apoio do Governo da República, no âmbito da pandemia. O debate ficou marcado para a próxima terça-feira e contará com a participação do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

Uma proposta de debate de urgência, sobre transportes e o sector dos táxis e da Uber, apresentada pelo JPP, foi rejeitada, pelo PSD e pelo CDS.

A conferência de representantes aprovou, por unanimidade, a proposta do presidente, José Manuel Rodrigues, de alteração do Dia da Assembleia, de 4 de Dezembro para 19 de Julho. A data actual recordava a passagem para as novas instalações, na Alfândega Velha mas foi a 19 de Julho de 1976 que se realizou a primeira sessão do parlamento regional.

Por proposta do PSD foi aprovada, também por unanimidade, a criação do Prémio Emanuel Rodrigues, em memória do primeiro presidente da assembleia. Este prémio vai homenagear pessoas ou instituições que realizem trabalhos que relevem a importância da Autonomia.

Foi também decidido que, na próxima quarta-feira, serão votadas alterações ao regimento da ALM e, no dia seguinte, serão eleitos os representantes no Conselho de Opinião da RTP e no Conselho Nacional de Educação.