O Terço ‘móvel’ começou com paragem defronte ao Lar de Idosos onde D. Nuno Brás proferiu algumas palavras aos utentes que o aguardavam no terraço. A caravana com a imagem de Nossa Senhora de Fátima a ser transportada em viatura preparada para o efeito, seguiu para o interior do bairro Nova Cidade onde decorre a recitação do Terço.