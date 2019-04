D.Nuno Brás e Pedro Ramos no Lar da Tabua para assinalar Dia Mundial da Saúde

O secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde escolheu o Lar da Intergeracional da Santíssima Trindade da Tabua, para uma visita com vista a comemorar o Dia Mundial da Saúde, que se celebra no próximo domingo, 7 de Abril.

A comemoração conta com as presenças do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

“A missão da Igreja Católica visa cuidar do homem todo e de todos os homens, como disse Paulo VI, em Fátima, em 1967. Se é importante o acompanhamento espiritual e religioso de quantos o pedem, é também essencial a preocupação pelo seu bem-estar bio-psico-social e cultural”, escreve o secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde, no nota informativa enviada para as redacções.