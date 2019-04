D. António Carrilho homenageado pelos 12 anos à frente da Diocese do Funchal

Nos próximos dias 10 e 11 de Abril, a Diocese do Funchal presta homenagem a D. António Carrilho, pelos 12 anos à frente da Diocese e pelos seus 77 anos de vida.

Na mensagem do Vigário Geral da Diocese, Cónego José Fiel de Sousa, é recordado que, no âmbito desta homenagem, haverá vários momentos. Primeiro “com a presença do Bispo D. Nuno Brás, no dia 10 de Abril, às 19h30, realiza-se a apresentação do livro ‘Memória e gratidão’ e um momento musical, na Igreja do Colégio; e no dia 11 de Abril, pelas 18 horas, na Sé do Funchal, uma solene concelebração da Eucaristia, para agradecer e homenagear o Senhor D. António pelo dom da vida e fecundo ministério episcopal entre nós”.

“Com Maria-Mãe, Nossa Senhora do Monte, agradecemos ao Senhor o seu empenho e incansável zelo pastoral na nossa Diocese, que serviu com tanta dedicação e sabedoria, simplicidade e alegria, generosidade e amor. “Magnificat”! Estamos todos convidados a participar nos actos deste programa de profundo reconhecimento e gratidão. Lembramos unidos, em espírito de louvor e acção de graças a Deus, todos os Pastores dedicados, que Ele concedeu à Igreja diocesana do Funchal, ao longo da sua história”, escreve ainda o Cónego José Fiel de Sousa.