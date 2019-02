Curso de Matemática Básica da Universidade da Madeira com inscrições abertas

A Universidade da Madeira (UMa) tem abertas as inscrições para o curso de Matemática Básica, até ao dia 15 de Fevereiro, que devem ser feitas presencialmente no Gabinete de Apoio ao Estudante, no período compreendido entre as 9h30 e as 17h30, de segunda a sexta-feira.

Este curso está aberto a toda a comunidade académica e à população em geral, com idade mínima de 18 anos, e serve de preparação para as provas dos maiores de 23 anos, destinadas aos concursos de acesso às licenciaturas e aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais da UMa, que exigem a prova de Matemática.

As aulas irão decorrer de 18 de Fevereiro a 4 de Junho de 2019, às segundas, terças e quartas-feiras, das 18h30 às 20h30.

O conteúdo programático inclui Geometria (16h), Funções reais de variável real (28h), Representação gráfica de funções reais de variável real (22h), e Combinatória e Probabilidades (14h).