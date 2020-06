Cruzeiros no Funchal (afinal) só em Setembro

O Porto do Funchal enfrenta uma seca de escalas de navios de cruzeiros inédita desde que se tronou conhecido como porto seguro e de lazer para viagens entre a Europa e a América, os designados transatlânticos. Desde há várias décadas, raramente houve um mês sem qualquer escala. Desta feita, devido à pandemia da covid-19, a principal porta de entrada das ilhas por mar deverá completar seis meses sem ver qualquer navio a atracar e turistas a desembarcar.

O ‘MS Deutschland’, que se perfilava para ser o próximo cliente a procurar estas paragens numa operação de retoma após a pandemia obrigar toda a indústria dos cruzeiros a ficar em portos por todo o mundo, acabou por cancelar a viagem. A escala deveria ocorrer a 7 de Agosto, quase cinco meses depois da proibição de escalas no Porto do Funchal, ocorrida a partir de 14 de Março.

Assim, o próximo na lista deverá ser o ‘Silver Whisper’, a 13 de Setembro. Depois de passada a época baixa, já no que seria o princípio da época alta (ainda estão programadas 7 escalas no mês, seis na Madeira, uma no Porto Santo), segundo a informação disponibilizada pela APRAM no seu site, este pequeno navio de luxo (28.258 toneladas e 190 metros de cumprimento) tem prevista chegada às 7 horas e partida às 18 horas.

Com capacidade para receber 388 hóspedes, servidos por 302 tripulantes, o ‘Silver Whisper’ foi construído em 2000 e a sua última renovação ocorreu em finais de 2018.

Este ano, notabilizou-se por ter iniciado o primeiro cruzeiro pelos sete continente. Iniciado a 6 de Janeiro deste ano em Fort Lauderdale, EUA, deveria passar por 62 portos em 32 países, terminando em finais de Maio, em Amesterdão, Holanda. Por 140 dias de viagem os afortunados passageiros tinham pago entre 55,2 mil euros e o máximo de 213,7 mil euros (por uma suite espaçosa que era, à data, o alojamento de cruzeiro mais caro da história da indústria).

Enfim, esta viagem de sonho foi cancelada a meio por causa da pandemia, com os passageiros a serem desembarcados no porto de Sidney, Austrália, em meados de Março.

Mas a companhia Silversea mantém na agenda para 2021 outras duas viagens à volta do mundo deste navio de cruzeiros, uma das quais passará na Madeira a 27 de Maio, vindo de Lisboa, naquela que será a penúltima escala antes de regressar aos EUA, onde iniciará a 7 de Janeiro, mas no caso a chegada será a Nova Iorque. Vão ser 150 dias de viagem, 34 países e, desta feita, apenas seis continentes. O preço continua de luxo, desde 57 mil euros. Curiosamente, é possível realizar esta última fase do transatlântico, entre Barcelona e Nova Iorque, que durará 16 dias, pela módica quantia de 5.490 euros (custo-base).