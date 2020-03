Cristiano Ronaldo regressa esta quinta-feira a Turim

Cristiano Ronaldo regressa esta quinta-feira, 12 de Março, a Turim, para voltar a integrar os treinos da Juventus tendo em vista o embate da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao Lyon, partida agendada para o dia 17 de Março (terça-feira), no Allianz Stadium, avança o desportivo italiano Tuttosport.

Apesar da medida do Governo transalpino, em ter restringido os voos directos de e para Itália devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19), “não deve haver repercussões para Cristiano Ronaldo” em aterrar naquele país a bordo do seu jacto privado, o Gulfstream Galaxy G200 que está estacionado no Aeroporto Internacional da Madeira.

Recorde-se que as competições internas, em Itália, apenas serão retomadas a 3 de Abril.

Conforme o DIÁRIO avançou, CR7 está a desfrutar, desde segunda-feira, destes dias solarengos que se fazem sentir na Madeira, tendo inclusive aproveitado o clima ameno para banhos de piscina, descanso e brincadeiras com os filhos na sua casa nova, no Funchal. A evolução favorável do estado de saúde da sua mãe, Dolores Aveiro, o aniversário da irmã, Elma Aveiro, foram dois dos motivos maiores que fizeram o ‘astro’ madeirense vir até à terra que o viu nascer.