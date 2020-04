Criança de 19 meses infectada com covid-19 após duas idas à urgência do Hospital do Funchal

Entre os 10 novos casos positivos de covid-19 que foram sinalizados em Câmara de Lobos, está uma criança de 19 meses, completados hoje, pertencente ao ramo familiar de dois irmãos com residência naquele concelho.

O menino foi atendido ontem no serviço de urgência de Pediatria do Hospital dr. Nélio Mendonça, motivando que, entretanto, três enfermeiros desta unidade fossem colocados em quarentena.

De acordo com a avó da criança, durante a Semana Santa, o menino deu entrada por duas vezes no Hospital dr. Nélio Mendonça com sinais de diarreia. Foi assistida e regressou a casa e sem necessitar de internamento.

Zélia Castanho explicou ao DIÁRIO que o facto de o problema não ter sido ultrapassado motivou nova ida às urgências tendo ontem, finalmente, feito o teste para covid-19 que deu positivo.

A surpresa foi tal, justamente por afirmar ter estado “sempre resguardado e merecer todos os cuidados dos pais”, de qualquer modo, o pai, um segurança de empresa privada, deu esta manhã positivo para covid-19, confirmou a mãe ao nosso jornal. “O meu filho já sabe o resultado. Vai agora para o hotel”, precisou Zélia Castanho.

Estes casos estão relacionados a cadeia de transmissão da covid-19 anunciado na manhã deste sábado pelo presidente do Governo Regional. Foram confirmados hoje 10 novos casos positivos, o que já levou as autoridades de saúde pública a mobilizar meios para proceder à realização de dezenas de testes para covid-19 no complexo habitacional da Cidade Nova, com 156 fogos, próximo do centro de Câmara de Lobos, que está a gerar muita apreensão junto da comunidade.

Sabe-se que, por ser uma família numerosa, neste momento estarão quatro dezenas de pessoas em confinamento por terem estado em contacto directo num convívio pascal.