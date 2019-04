CQM com proposta para o feriado de 25 de Abril no Porto Moniz

No feriado de 25 de abril, o Centro de Química da Madeira (CQM) organiza uma sessão de divulgação de Ciência, aberta ao público em geral e com entrada gratuita, no Espaço Multiusos do Porto Moniz.

A sessão está inserida no âmbito do projecto de divulgação de Ciência ‘Bridging the Gap®’ e vai decorrer entre as 15 e as 18 horas.

O ‘Bridging the Gap®’ nasceu no seio do CQM e tem como principal objectivo a divulgação da ciência pelas escolas, lares de terceira idade e outras entidades interessadas, procurando educar e sensibilizar a sociedade para a importância da ciência, nomeadamente a Química e a Bioquímica, para o desenvolvimento científico e socioeconómico da Região.

Esta iniciativa do CQM complementa a actividade regular de ‘A Química é Divertida®’ e permite aos participantes uma experiência de contacto directo com as actividades experimentais, com os investigadores e a investigação em curso no CQM.