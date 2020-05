Covid-19 levou 5% dos contratos de Março

O combate à pandemia representou 774 mil euros de um total de 17,4 milhões que a administração pública contratualizou no terceiro mês do ano. Estes dados dizem respeito a um período de 13 dias, bem representativo do peso que a covid-19 está a ter. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícias e que pode ler na página 8.

Nesta edição falamos do período de transição que a Madeira começa a enfrentar a partir de segunda-feira. Os cabeleireiros são um dos sectores que vão regressar à actividade, mas com novas regras, mais apertas. A reabertura gradual da economia é um processo que requer “responsabilidade social” e uso obrigatório de máscara, tal como avisou o Governo Regional. Os pormenores sobre estas mudanças podem ser lidos entre as páginas 4 e 5.

Ainda no que à covid-19 diz respeito, o Governo Regional vai assegurar o pagamento de apoio remuneratório de 200 euros, aos motoristas da Horários do Funchal, em substituição do suplemento ‘agente único’. A notícia pode ser consultada na página 11, onde também fica a saber que as empresas em regime de layoff na Região sobem para 2.960.

Ainda nesta edição, nas páginas 20 e 21, falamos sobre o aperto da fiscalização laboral, motivado pela retoma económica.

Por fim, na nossa primeira página, damos ainda destaque aos profissionais de saúde que se viram obrigados a abandonar alojamentos. No entanto, o SESARAM garante que todos foram informados antecipadamente. Saiba mais na página 3.

