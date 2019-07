Cota 40 inaugurada há 26 anos

A 8 de Julho de 1993 a inauguração da Cota 40 foi manchete do DIÁRIO. Esta edição dava conta de que as obras iriam ficar prontas em Novembro, depois de uma suspensão por falta de dinheiro.

João Dantas, presidente da Câmara Municipal do Funchal na altura, referiu que a obra entre o Campo da Barca e a Cruz Vermelha iria estar concluída a 30 de Novembro, conforme a programação combinada na diligência camarária com a empresa construtora, a Zagope. No entanto, pediu para “não se deitar foguetes antes da festa”.

Já na secção do desporto foi apresentada a edição do Rali Vinho Madeira, que em 1993 trouxe à Região Andreia Aghini e até uma princesa, Stephanie do Mónaco.