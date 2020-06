Costa Norte da Madeira registou nos últimos dias as temperaturas máximas mais altas do Arquipélago

Os últimos dias foram particularmente quentes nas localidades situadas perto da orla marítima da costa Norte da Madeira. Em três dos cinco dias do período de mini-férias compreendido entre o feriado do dia 10 de Junho e o domingo, dia 14, São Vicente e Porto Moniz registaram as temperaturas do ar mais elevadas do Arquipélago da Madeira.

No primeiro feriado, dia 10, a temperatura máxima mais alta a Norte foi registada no Porto Moniz (23,4ºC), o segundo maior valor do dia na Região. No dia seguinte, feriado do Corpo de Deus, o Porto Moniz atingia valor de aviso amarelo para a Costa Norte com a temperatura mais alta do dia na Madeira (25,1ºC). Depois da amena sexta-feira, o Porto Moniz repetiu no sábado, dia 13, o mesmo valor de antevéspera (25,1ºC), novamente a temperatura mais alta do dia em todas as estações meteorológicas (20) do IPMA na Região. Mais quente ainda foi este domingo no lado Norte da ilha da Madeira. Se no Porto Moniz a temperatura subiu até aos 25,8ºC, o extremo da temperatura máxima viria a ser registado em São Vicente, onde a temperatura máxima atingiu a marca de 26,4ºC, o valor mais alto da última semana em todo o Arquipélago.

No intervalo dos cinco dias destas mini-férias, a costa Norte da Madeira registou em três dias (dias 11, 13 e 14) o valor mais alto da temperatura do ar de todo o arquipélago, e num outro (dia 10) o segundo valor mais extremo. Juntou ainda a esta marca quatro registos com parâmero de aviso amarelo para o tempo quente na costa Norte.