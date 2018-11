Corveta ‘António Enes’ reforça dispositivo naval da Madeira

A Madeira recebe, a partir de amanhã, o N.R.P. ‘António Enes’ para fazer face ao agravamento do estado do mar nas costas das ilhas da Madeira e do Porto Santo, previsto para a madrugada de sábado, 17 de Novembro.

Integrando o dispositivo naval padrão da Marinha, a Corveta ‘António Enes’ irá permanecer na Madeira para reforçar a capacidade de resposta a situações de busca e salvamento marítimo, apoiar os órgãos de protecção civil regionais em situações de calamidade ou catástrofes naturais e cooperar com outros departamentos do Estado com competências no mar.