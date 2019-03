Cortejo Trapalhão adiado para sábado devido à instabilidade do tempo

Atendendo às previsões que apontam para a grande instabilidade do tempo, com possibilidade de aguaceiros mas, sobretudo, com ocorrência de vento forte, na tarde desta terça-feira de Carnaval, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura optou por adiar a realização do Tradicional Cortejo Trapalhão, estando prevista a sua concretização no próximo sábado, dia 9 de Março, no mesmo horário, ou seja, às 16 horas.

“Face às informações que têm vindo a ser disponibilizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera na Madeira – e que foram, hoje, ao meio-dia, novamente actualizadas, nomeadamente no respeitante à previsão de aviso amarelo, a partir das 18.00 horas, hora que coincide com a entrega de prémios do Desfile – considera-se que, neste momento, não estão reunidas as condições necessárias à realização deste evento”, explica através de um comunicado de imprensa.