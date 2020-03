Consulado Geral da Venezuela no Funchal suspende atendimento presencial

Perante o estado de contingência que se vive na Região, assim como no país e no mundo, e na sequência das medidas de prevenção decretadas pelo governo da Venezuela, o Consulado Geral do país no Funchal anunciou hoje a suspensão do atendimento presencial ao público, a partir de amanhã (dia 17 de Março) e até ao próximos dia 23 do presente mês.

Assim, o serviço consular será prestado unicamente através de correio electrónico ([email protected]) e os cidadãos deverão comunicar à entidade se pretendem receber resposta às suas questões por telefone fixo ou móvel.

O Consulado informa ainda que se mantêm activos os seguintes números de emergência: (00351) 935 769 321 e (00351) 291 224 050.

Estas medidas serão revistas no próximo dia 20. Para mais informações podem ainda consultar as redes sociais da missão consular.