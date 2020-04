Construção civil é excepção na quarentena à chegada ao Porto Santo

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, referiu na conferência de imprensa de hoje do IASAúde que os trabalhadores da construção civil que viajarem da Madeira para o Porto Santo a partir de amanhã, não terão de cumprir quarentena, ao contrário do que acontece com os restantes viajantes.

O governante adiantou que havendo “uma abertura para o início das actividades no âmbito da construção civil e conexas”, a quarentena deixa de se aplicar aos trabalhadores desse sector que viajam entre as duas ilhas. Segundo Pedro Ramos, caberá às empresas cumprirem com o manual de boas práticas, que terá de ser respeitado.