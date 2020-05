O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode informou esta quinta-feira que está aberto o período de pré-inscrições e renovações de matrícula dos cursos, desde a passada segunda-feira, e pela primeira vez o processo pode ser feito on-line, através do ‘site’ oficial em www.conservatorioescoladasartes.com.

O período decorrerá entre 11 e 31 de Maio, podendo também ser feito presencialmente a partir do dia 18. Tal como em anos anteriores, a oferta formativa contempla o Ensino Artístico Especializado, o Ensino Profissional, os Cursos Livres em Artes e o Curso de Jazz.

“O Ensino Artístico Especializado, na área da música, pretende ser o percurso indicado para os alunos em idade escolar que sentem uma vocação nesta área e procuram um ensino onde possam desenvolver as suas aptidões ou talentos artísticos”, refere o Conservatório.

“Também se adequa a quem pretende iniciar uma formação sólida que permita vir a exercer uma profissão neste ramo artístico, ou para quem tenciona prosseguir estudos superiores na área da música. Esta vertente de ensino pode ser frequentada na modalidade de regime articulado ou supletivo”, adianta.

“O Ensino Profissional permite, a quem terminou o 9.º ano e pretende seguir uma carreira artística, concluir o ensino secundário. O Conservatório possui uma oferta de 4 Cursos Profissionais, nas áreas da música (clássico e jazz), teatro e dança, todos com o objectivo geral de formar profissionais qualificados aptos a responder criativamente a diversas propostas dentro da área artística escolhida”, lembra a instituição.

Já os Cursos Livres em Artes disponibilizam 29 actividades no âmbito da música, do teatro, da dança, das artes plásticas e da multimédia, que visam proporcionar a ocupação criativa dos tempos livres de crianças e jovens.

O Curso de Jazz está aberto a todos os alunos com idade igual ou superior a 15 anos, interessados em aprofundar os seus conhecimentos nesta área, e tem servido de motivação para os jovens ingressarem no Curso Profissional de Instrumentista de Jazz.

As disposições legais e outras informações sobre a oferta formativa do Conservatório podem ser consultadas em https://www.conservatorioescoladasartes.com/oferta-formativa. Outras informações, através do endereço de correio electrónico [email protected] ou pelo 291 200 290.