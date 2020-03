Conheça os destaques da agenda desta terça-feira, dia 3 de Março

Barreto em viagem inaugural do novo miniautocarro eléctrico

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, marca presença na viagem inaugural do novo miniautocarro eléctrico da Horários do Funchal, que decorre, pelas 11 horas, na Rua do Conselheiro.

Ireneu Cabral Barreto recebe André Regli

O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 10 horas, no Palácio de São Lourenço, em audiência, o embaixador da Suiça em Lisboa, André Regli.

JPP aborda transportes públicos de passageiros

O Juntos pelo Povo (JPP) irá realizar uma conferência de imprensa, às 11h30, junto ao jardim municipal do Funchal, que terá como porta-voz Élvio Sousa. O tema abordado será os transportes públicos de passageiros em veículos automóveis ligeiros.

PSD promove iniciativa no Funchal

O grupo parlamentar do PSD/M realiza, pelas 10 horas, uma iniciativa na Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Recursos Naturais e Ambiente na ALM

A Assembelia Legislativa da Madeira recebe, pelas 14h30, a 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente.

‘Inovar num contexto global’ na ‘Francisco Franco’

A sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco acolhe, pelas 19 horas, a conferência ‘Inovar num contexto global’. A iniciativa contará com a presença do presidente da Startup Madeira, Carlos Lopes.

Debate sobre a eutanásia no ISAL

No âmbito da iniciativa ‘Conversas em Rotary’, o clube propõe para amanhã, às 19h30, no auditório do ISAL-Funchal, um debate sobre um dos grandes temas da actualidade em Portugal: a eutanásia.