Conheça as propostas do ‘Roteiro’ deste fim-de-semana

- Prossegue hoje, no Taskaki, no Porto Santo, o evento ‘It’s Dancing Week’. A selecção musical está a cargo do DJ Sil.

- A Quinta do Barbusano propõe para Junho a celebração do Santo António na sua quinta, em São Vicente. Hoje, a actuação será de Tiago Sena e Vítor Abreu, pelas 19h30.

- Pedro Garcia actua amanhã, das 16 às 18 horas, na esplanada do restaurante Praia Formosa. O cantor madeirense será acompanhado por Carlo Rodrigues, na guitarra.

- Os jardins do Qasbah Live Music & Cocktails recebem sábado, pelas 20h30, o projecto Sena Collective. Este projecto é constituído por Tiago Sena na voz, guitarra e teclas, João Freches no teclado, Pedro Temtem na bateria e Gonçalo Faria de Sousa no baixo.

- A Cantina El Mexicano acolhe sábado, pelas 22 horas, o artista madeirense Buzico, que se fará acompanhar pelo seu acordeão. A actuação está inserida na comemoração do Dia de Santo António.

- Este sábado, o cantor madeirense Pedro Freitas apresenta mais um ‘cover’, no seu canal de Youtube.

- No sábado, decorre também uma oficina musical, com Francisco Lopes, no Teatro Municipal Baltazar Dias. O vídeo será transmitido através das redes do ‘Baltazar Dias’.

- O Old Town Bar recebe amanhã uma grande noite de Karaoke, a cargo de KDJ Celso Gomes, entre as 21 horas e as 2 da manhã.

- Prosseguem os ‘live streams’ do Living Room entre as 19 e as 22 horas de sexta e sábado.