Está a decorrer no Teatro Municipal Baltazar Dias a conversa ‘Estereótipos e Preconceitos’, no âmbito da apresentação do espectáculo ‘Engolir Sapos’, que promove a reflexão artística sobre o preconceito e os estereótipos associados à população cigana.

A iniciativa conta com a participação de Madalena Nunes, Fernando Giestas, Rafaela Santos e Hugo Andrade.

A conversa, que termina às 19 horas, realiza-se através da ‘Zoom’ nas redes sociais.