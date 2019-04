Congresso sobre John dos Passos traz especialistas à Ponta do Sol

“Fazia todo o sentido ter no programa de celebrações dos 600 anos da Descoberta da Madeira e do Porto Santo uma justíssima homenagem a John dos Passos”. Foi desta forma que a secretária regional do Turismo e Cultura começou por justificar a apresentação do Prémio com o nome do escritor e também do Congresso ‘Vida e Obra de John dos Passos’ que decorrerá nos dias 12 e 13 de Setembro, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

Esta a iniciativa traz à Região alguns oradores especialistas dos Estados Unidos e do Continente português, bem como a filha e o neto do ensaísta que vão estar pela primeira vez na Ponta do Sol, disse a governante que aproveitou para acrescentar que este objectivo insere-se na linha programática de descentralizar mas, igualmente, de potenciar o evento como forma de promover a literatura.

Paula Cabaço disse mesmo que a “realização de congressos e de conferências de qualidade” fazem parte do pacote que está estabelecido pela Comissão Executiva, uma forma de contribuir para a “afirmação da Madeira enquanto destino de cultura no panorama regional, nacional e internacional”, referiu.

Apesar desta apresentação ter sido a dois passos da autarquia, ainda assim não foi visto qualquer autarca da edilidade na cerimónia. Curiosamente, minutos depois da apresentação ter terminado a presidente do município passava diante do edifício não deixando de mostrar a sua perplexidade de ter sido apresentada o Prémio e o Congresso.