A Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira recebeu a visita do confrade Gunter C.Schatz,GroBmeister da ‘Orden der Ritter vom Stern und der Freundschaft’, com sede na cidade independente de Pforzheim, no Estado Baden -Wurttemberg a sul da Alemanha, tendo convidado a confraria madeirense a estar presente no evento da sua Ordem, que se realiza em Outubro de 2019.