A Confraria Enogastronómica da Madeira participou no passado fim-de-semana, na LXVII Festa do Albariño e no L Capítulo del Serenisimo Albariño, no Município de Cambados na Comunidade Autónoma da Galiza, onde foram vendidas mais de 50.000 garrafas do vinho Albariño.

Recorde-se que este evento foi qualificado pelo governo de Espanha como ‘Evento de Interesse Turístico Internacional’.