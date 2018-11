Conferência ‘Darwin na Madeira’ realiza-se amanhã no Funchal

No âmbito do mês da Educação e da Ciência, a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) realiza amanhã, dia 16 de Novembro, a conferência ‘Darwin na Madeira’, às 15 horas, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

É bem conhecida a passagem de Darwin pelos Açores mas poucos sabem que, apesar de não ter ido à Madeira, esta ilha contribuiu muito para a sua grande obra ‘Origem das Espécies’, através de informação dada por outros naturalistas.

Darwin tinha um grande conhecimento directo das Galápagos mas precisava de as comparar com outras ilhas, que são também um “laboratório” da evolução. Com moderação de David Marçal, os Professores Nuno Ferrand e Thomas Dellinger, que conhecem bem a obra de Darwin como a história natural da Madeira, apresentarão a ligação entre o famoso cientista e a ‘pérola do Atlântico’.

Após a conferência, será apresentado o Retrato da Madeira da Pordata, um resumo de indicadores estatísticos sobre a Região Autónoma da Madeira, com informação sobre a região e seus municípios, no contexto de Portugal.

O evento será encerrado pelo vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, e por Guilherme Silva, Presidente da Comissão Executiva das Comemorações dos 600 Anos.

As inscrições são feitas neste link

Sobre o Mês da Educação e da Ciência

Em 2018, numa edição inédita, o Mês da Educação e da Ciência da FFMS corre o país de norte a sul com reputados especialistas nacionais e internacionais. Em Novembro, cinco cidades recebem 8 conferências: Peter Atkins, Ben Goldacre, Sílvia Curado, Thomas Dellinger, Daisy Christodoulou, Diana Prata, E. D. Hirsch, Carlos Fiolhais, William Schmidt, Joana Rato e Rui Lima são alguns dos convidados do Mês da Educação e da Ciência de 2018.