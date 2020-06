Concluída modernização da rede de distribuição de água no Caminho da Azinhaga

O vereador Rúben Abreu, que tem o pelouro das Obras Públicas no Funchal, visitou, em São Roque, a obra de substituição da rede de distribuição de água em fibrocimento que abrange o Caminho do Lombo do Jamboeiro, o Caminho da Azinhaga e o Caminho da Penteada. A intervenção, que começou no passado mês de Março, abrange mais de 2km de rede e está orçada em 566 mil euros.

O autarca explicou, no local, que “no âmbito da empreitada, acaba de ser concluído mais um troço no Caminho da Azinhaga, entre a Estrada Comandante Camacho de Freitas e a Rotunda dos Álamos, tendo-se iniciado hoje o fecho das valas e a pavimentação parcial do caminho, de forma a permitir a circulação rodoviária com condições de segurança ao longo das próximas semanas”.

O vereador disse revelou ainda que os trabalhos deverão estar concluídos dentro de 10 dias, “sendo que a repavimentação integral do arruamento será efectuada logo após o Verão”.

Rúben Abreu sublinha que “a CMF continua no terreno, a prosseguir com obras fundamentais para o bem-estar e o futuro dos funchalenses, dando sequência ao trabalho estrutural que tem sido feito nos últimos anos ao nível da modernização das redes de água no concelho. Até ao final do ano, serão substituídas todas as condutas em fibrocimento ainda existentes no concelho e daremos início a um investimento histórico no controlo e monitorização de fugas nas redes de água, associado ao sistema de telegestão existente.”

As antigas condutas em fibrocimento eram um dos grandes problemas da cidade, por serem foco de roturas.