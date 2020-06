O Presidente da Concelhia do CDS no Porto Santo pediu hoje a reabertura urgente dos ATLs na ilha, como forma de “apoiar os pais que querem regressar ao trabalho”.

Miguel Matos diz que a pandemia Covid-19 foi combatida no Porto Santo através da “estratégia das autoridades regionais” mas, sobretudo, pela “responsabilidade e civismo dos portosantenses”.

Apesar de não se registarem novos casos há já várias semanas, é importante tomar as “precauções necessárias para a salvaguarda da saúde pública”, acrescentou o presidente da concelhia, salientando que ser trata de uma situação que permite a “reabertura de actividades que são necessárias para o retomar da economia, entre as quais se incluem os ATLs”.

Miguel Matos esteve reunido, este fim-de-semana, com o presidente da comissão política regional do CDS, Rui Barreto, para discutir este e outros temas, entre eles, a retoma da economia do Porto Santo.

Sobre este assunto, o líder concelho centrista reconhece que este fim-de-semana prolongado mostrou que o destino Porto Santo “tem qualidade, os empresários têm feito um bom trabalho e a população está receptiva a receber”. Apesar das dificuldades, entende que as perspectivas de recuperação são interessantes. “Este ano, temos objectivamente de aproveitar o turismo interno”, defende, acrescentando que é muito importante “continuarmos o esforço de captação de turismo externo, mas é fundamental não descurar os madeirenses que, fruto da maior dificuldade que a pandemia colocou nas viagens, voltarão a olhar para a fantástica ilha do Porto Santo como destino ideal para férias”.