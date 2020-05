Os complexos balneares do Funchal reabrem esta sexta-feira, 15 de Maio, sob fortes medidas de segurança. Uma delas é a introdução de dois horários de funcionamento: de manhã, entre as 9h e as 13h, à tarde, entre as 15h e as 19h. No intervalo de almoço (13h-15h), os espaços serão desinfectados, promovendo-se, desta forma, a rotatividade de utentes que foi solicitada às entidades gestoras, com o encerramento para limpeza durante as horas de maior calor.

Para além das medidas já definidas pela Autoridade de Saúde e que estarão patentes à entrada de todos os complexos, destaca-se o distanciamento social exigido e o uso de máscara aquando da deslocação a áreas de serviço e sanitários.

Os complexos balneares do Município funcionarão, até indicações em contrário da Autoridade de Saúde, com lotações reduzidas, tendo em conta a sua dimensão. Assim sendo, no Lido e na Ponta Gorda, a lotação permitida será de cerca de 1000 pessoas, na Barreirinha de 450 e na Doca do Cavacas de 250 pessoas.

Já esta tarde, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e a Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, acompanharam os trabalhos de preparação dos complexos balneares do Município com vista à sua reabertura, marcada para amanhã, 15 de Maio, terminada a imposição de encerramento do Governo Regional, que vigorava desde o início do confinamento.

Assim, esta sexta-feira, reabrem os complexos balneares do Lido e da Barreirinha, ao passo que no sábado, dia 16, será a vez da reabertura dos complexos balneares da Ponta Gorda e da Doca do Cavacas, que terão abertas as respectivas piscinas naturais renovadas pela acção do mar, conforme determinado pela Autoridade de Saúde.

As piscinas dos restantes complexos estarão, para já, encerradas.

A Autarquia revela ainda que todos os complexos terão zonas distintas para a entrada e para a saída dos utentes, bem como protecções nas bilheteiras e sinalização para assegurar o distanciamento social, assim como dispensadores de desinfectante nos locais de maior passagem.