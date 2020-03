A Comissão Permanente reúne-se, na próxima segunda-feira, dia 20 de Março, pelas 10 horas, para analisar a situação relativa ao combate ao surto de Covid-19.

A iniciativa realiza-se na Assembleia Legislativa da Madeira.

A reunião conta a presença do Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e integra ainda os líderes parlamentares do PSD, do PS, do CDS-PP, do JPP, o deputado único do PCP e os Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira.