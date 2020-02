Comissão para o Coronavírus criada no SESARAM

O Conselho de Administração do Serviço Regional de Saúde decidiu criar, hoje, uma comissão para o coronavírus, presidida pela médica Margarida Interna, especialista de medicina interna e que integra os responsáveis pelos serviços de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Nicodemos Fernandes e Manuel Pedro Freitas, bem como as chefias de enfermagem da Urgência.

A comissão tem carácter excepcional e as suas orientações revestem-se caracter obrigatório.

O SESARAM, presidido por Rafaela Fernandes, decidiu também tomar todas as diligências necessárias, incluindo uma proposta de iniciativa legislativa, para a criação de um subsídio excepcional associado à situação de risco dos profissionais do Serviço de Saúde que eventualmente venham a intervir junto de pacientes infectados com o Covid-19.