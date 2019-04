Comissão de Utentes denuncia má gestão do serviço de urgências na Madeira

A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde esteve hoje, junto ao Hospital Nélio Mendonça, no Funchal, para denunciar a má gestão do serviço de urgências.

Nesta iniciativa, o porta-voz da comissão, Filipe Olim disse que “a crescente procura e a dificuldade de acesso aos cuidados de saúde primários continuam a ser a causa da maior procura do serviço de urgências do hospital” e que “os utentes ao não conseguirem uma resposta atempada nos Centros de Saúde, dirigem-se às urgências como último recurso”.

No entanto, acrescenta que “o desinvestimento na saúde causa aquilo que gostam de administrativamente apelidar de “alsas urgências, mas os utentes não têm outra escolha”. Pois, “ou vão às urgências públicas a que têm direito, ou resta-lhes ir ao privado”.

“Neste momento temos salas de espera sem condições para o acolhimento de doentes e acompanhantes, e nalguns casos, assistimos à recusa desse acompanhamento. Podemos ver biombos improvisados a tapar os utentes perdidos pelos corredores, durante dias, sem ter local de internamento. Infelizmente, chegam-nos relatos constantes de doentes à espera horas a fio sem comer. As macas de ambulância ficam retidas nas urgências por falta de macas do hospital, o que impossibilita a saída das ambulâncias a que essas macas pertencem”, aponta.

Tendo isto em conta, afirma que “há que fazer cumprir a carta dos direitos e deveres dos utentes, sendo, no seu entender, “urgente um serviço de urgência público digno”.