Comissão de Agricultura e Mar da Assembleia da República vai estar cinco dias na Madeira

Os deputados da Comissão de Agricultura e Mar, da Assembleia da República, chegam hoje, à Madeira para uma visita de trabalho que se prolonga até à próxima terça-feira.

A comissão, presidida pelo socialista Joaquim Barreto e que tem como vice-presidentes Ulisses Pereira (PSD) e João Dias (PCP), tema primeira iniciativa do programa da visita amanhã, ás 10h00, com uma visita às instalações da Blandy’s Wine Lodge, no Funchal. Durante a tarde, os deputados vão ser acompanhados pela Associação do Parque Ecológico do Funchal e visitar o Campo de Educação Ambiental do Cabeço da Lenha.

O domingo está reservado para as actividades ligadas ao mar, com observação de cetáceos e infra-estruturas de aquacultura.

Na segunda-feira, durante a manhã, a comissão terá audiências com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e reúne-se com a Comissão de Recursos Naturais e Ambiente da ALM.

Durante a tarde está programada uma visita ao Centro de Maricultura da Calheta e uma audiência com o secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais, Humberto Vasconcelos. O programa do dia termina com encontros com as associações de agricultores e jovens agricultores da Madeira.

No último dia da visita, a Comissão de Agricultura e Mar visita o Centro de Processamento de Banana da GESBA, na Ponta do Sol, almoça com o representante da República, no Palácio de São Lourenço e vista a Sodiprave, o Engenho do Porto da Cruz e a Madeira Biomass Energy.