Comissão da Assembleia da República aprova moratória ao PAEF

A proposta de alteração apresentada pelo PSD ao Orçamento Suplementar que prevê a atribuição de uma moratória à Madeira, nas próximas prestações do PAEF, acabou de ser aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças, com os votos a favor do PSD, do CDS-PP, do BE, do IL, do Chega e com os votos contra do PS e a abstenção do PAN.

Uma aprovação que a deputada Sara Madruga da Costa destaca como “mais uma importante vitória da Madeira”, evidenciando, em sentido oposto, a derrota do PS que, mais uma vez, “continua a insistir em votar contra a Madeira e contra os madeirenses, numa postura que é vergonhosa e que infelizmente se mantém mesmo numa altura de pandemia, em que a resposta às necessidades dos nossos cidadãos deveria falar mais alto”.