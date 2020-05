Comissão analisa possibilidade de utilização de plasma convalescente para tratamento da covid-19

A Comissão de Saúde e Assuntos Sociais vai tomar as diligências necessárias “no sentido de promover na Madeira a utilização de plasma humano no caso de surgirem utentes com Covid-19 em estadios mais avançados e que venham a necessitar dessa terapêutica” confirmou hoje Élvio Jesus, no final da reunião desta manhã. Este grupo de trabalho especializado foi chamada a apreciar o “requerimento apresentado pelo Dr. Mário Pereira no sentido de Promover a utilização de Plasma convalescente, no tratamento da COVID-19 na RAM”. O parecer já seguiu para o SESARAM (Serviço de Saúde da Madeira).

A comissão deu também parecer positivo, para debate em plenário, à Proposta de Decreto Legislativo Regional de “Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 13/2019/M, de 22 de agosto e respetivo Anexo que aprova os Estatutos do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E”. “Após recepção dos pareceres das associações que foram solicitadas, está pronto para subir para plenário”, confirmou Élvio Jesus.

Os parlamentares deram ainda seguimento para discussão em plenário de quatro projectos de resolução do Partido Socialista. “Dois deles visam a reabertura dos serviços de urgência no norte da ilha”, explicou. Trata-se do Projecto de Resolução intitulado “Serviço de Atendimento Urgente 24 horas no Centro de Saúde do Porto Moniz”, e do Projecto de Resolução designado de “Reabertura dos serviços de urgência nos Centros de Saúde de Santana e de São Vicente”.

O Projecto de Resolução sobre “Acordos de cooperação com vista a apoiar e incentivar os prestadores de apoio domiciliário em Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras Instituições Particulares sem fins lucrativos”, e o Projecto de Resolução para a “Implementação de mecanismos para diagnóstico e prevenção do risco social”, foram as outras duas recomendações apresentadas pelo PS e que seguem para debate parlamentar.

A Comissão de Saúde e Assuntos Sociais deu seguimento, ainda ao Projecto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do PCP, intitulado “Plano de Emergência para defender e reforçar o Serviço Regional de Saúde”.