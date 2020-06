Comerciantes do Porto Santo esperam ‘casa cheia’ nos próximos dias

O Porto Santo prepara-se para receber mais turistas esta semana, fruto dos feriados de quarta e quinta-feira, 10 e 11 de Junho, que poderá levar muita gente à Ilha Dourada. Pelo menos é esta expectativa dos comerciantes porto-santenses que esperam por ‘casa cheia’ nos próximos dias.

Neste momento, já se nota um movimento diferente nas ruas do Porto Santo, muito por conta de alguns hotéis que reabriram as portas, e cuja ocupação tem proporcionado a retoma de várias actividades, como é o caso do serviço de táxi, restaurantes e bares.

Uma realidade que poderá vir a acentuar-se nos próximos dias com a vinda de mais turistas, sobretudo da Madeira, quer através do navio Lobo Marinho, como por via aérea, através da Binter que tem feito duas viagens diárias entre a Madeira e o Porto Santo.