Coincidência de slogan de Cerdas com o de José Pedro Pereira destacada por social-democratas

Está a dar que falar, não só, mas em especial, nas hostes social-democratas, a coincidência entre o slogan que a candidata do PS-M ao Parlamento Europeu está a usar e aquele que o ex-líder da JSD-M também usou: ‘Geração Madeira’.

Há quem, no PSD, esteja a ver a coincidência como um plágio, com a agravante de ser com o slogan de alguém com quem os social-democratas se incompatibilizaram, na altura. Agora, a relação está normalizada.

A diferença entre dizeres radica no facto de à expressão ‘Geração Madeira’ José Pedro Pereira acrescentava ‘Juventude com Futuro’.

Às escolhas de um e de outro não será alheio o facto de, no momento da candidatura, estarem em causa dois jovens.