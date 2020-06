Na reunião de Câmara do Funchal que decorreu, esta quinta-feira, dia 4 de Junho, por videoconferência, foram aprovados por unanimidade todos os pontos propostos na Ordem de Trabalhos pelo executivo, nomeadamente dois processos de expropriação em duas zonas altas da cidade.

A primeira delas em Santo António, permitindo a construção de uma nova acessibilidade ao Caminho do Laranjal Pequeno. A outra, em São Gonçalo, possibilitando também a criação de uma nova acessibilidade, desta feita, ao Sítio Lombo da Quinta.

“Estes são dois processos de expropriação que procuram continuar o trabalho de mitigação as assimetrias históricas que o Funchal apresentava, procurando levar sem qualquer discriminação os investimentos a toda a cidade do Funchal”, afirma Miguel Silva Gouveia.

O autarca realça que aposta no desenvolvimento das zonas altas do Funchal continua a ser uma “prioridade” do seu mandato, pese embora o ‘chumbo’ do Orçamento Municipal por parte da oposição PSD/CDS.

Em tom crítico refere ainda que os processos de expropriação levados a cabo pela autarquia ocorrem no “respeito pelos direitos de propriedade”, “ao contrário do que foi prática em muitas câmaras e pelo próprio Governo Regional, entrando e invadindo com obras públicas terrenos que não eram da sua propriedade”, atirou.

Nesta reunião de Câmara foi também aprovada a abertura de dois novos procedimentos de recrutamento de pessoal, nomeadamente de 11 assistentes operacionais (dois calceteiros e nove coveiros).

O presidente informou ainda que estão a decorrer neste momento dois procedimentos de recrutamento em fase de candidaturas para uma vaga de técnico superior de matemática e estatística e outra de técnico superior de engenharia electromecânica.