A Câmara Municipal do Funchal (CMF) irá transmitir, na próxima sexta-feira, dia 1 de Maio, a partir das 11 horas, na sua página oficial de Facebook, a missa em honra do Dia do Padroeiro do Funchal, São Tiago Menor.

“Este ano não haverá procissão e a missa será realizada à porta fechada, conforme determinações em vigor no actual estado de emergência, mas a celebração será dirigida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e contará com a presença da vereação, tal como é tradição”, informa um comunicado da autarquia.

“A celebração do Dia do Padroeiro do Funchal é uma data com um significado histórico bastante adequado ao tempo em que vivemos”, sublinha o presidente Miguel Silva Gouveia, lembrando que esta homenagem que o município presta ao Santo remonta ao século XVI e invoca a protecção da população aquando do ciclo da peste no Funchal (1521, 1523 e 1538), tendo as autoridades camarárias de então entregue a guarda da saúde dos habitantes a São Tiago Menor.

Neste seguimento Miguel Silva Gouveia contactou atempadamente D. Nuno Brás, transmitindo-lhe que “esta é uma tradição que a CMF faz questão de cumprir, honrando um voto muito antigo àquele que é o padroeiro da cidade, e logo numa altura em que a nossa comunidade volta a ser afectada por um problema grave de saúde pública”.

“Queremos, desta forma, aproveitar esta reflexão para lembrar que, além da protecção divina, temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para cuidar dos outros e da cidade”, vinca o autarca.

“Acreditamos que este será um momento muito representativo para os funchalenses, pelo que, apesar de não se realizar a habitual procissão na Baixa da cidade, manteremos viva a renovação do Voto a São Tiago Menor com uma missa em sua honra, transmitindo-a em directo para que esta possa chegar a toda a comunidade e a todos os madeirenses além-mar”, concluiu.

Recorde-se que a pandemia de covid-19 obrigou à suspensão das celebrações religiosas presenciais.