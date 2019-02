CMF recupera edifício dos Paços do Concelho

O Departamento de Infraestruturas e Equipamentos da Câmara Municipal do Funchal está a realizar, no início deste ano, uma beneficiação alargada nos Paços do Concelho do Funchal, com incidência nas salas nobres do edifício, onde decorrem visitas guiadas, mas igualmente sessões oficiais de trabalho ou apresentações públicas por parte do Executivo.

Tal como já foi tornado público, as primeiras obras de manutenção e beneficiação tiveram lugar na Sala da Assembleia Municipal, onde decorrem usualmente as sessões da Assembleia Municipal, bem como as Reuniões Públicas onde, na última quinta-feira de cada mês, toda a Vereação tem oportunidade de ouvir exposições públicas por parte dos munícipes. A intervenção está concluída e, em ambos os casos, as próximas sessões já ali poderão decorrer com normalidade.

Estas são obras consideradas fundamentais, tendo em conta a idade do edifício, e visam assegurar todas as condições para que os colaboradores e o Executivo da Câmara Municipal do Funchal possam exercer condignamente as suas funções e prestar um melhor serviço público a todos os munícipes, bem como garantir que munícipes e demais convidados do Município sejam recebidos nos Paços do Concelho com as devidas condições para todos os envolvidos.