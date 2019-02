CMF realizou operação geral de limpeza no Bairro do Galeão e no Bairro do Pico dos Barcelos

O departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) levou a cabo uma operação alargada de limpeza em dois bairros nas freguesias de São Roque e Santo António, respectivamente, nos bairros do Galeão e do Pico dos Barcelos. Esta juntou cerca de uma dezena de elementos operacionais, bem como uma auto-varredora, viaturas ligeiras e equipamentos como sopradores e roçadeiras.

Tal como é habitual uma vez por mês, uma equipa formada por elementos da divisão de Limpeza Urbana e da Divisão de Jardins e Espaços Verdes realiza operações gerais de limpeza em bairros sociais do concelho.

Idalina Perestrelo, vereadora com o pelouro do Ambiente no Funchal, lembrou que “estas operações têm vindo a decorrer mensalmente ao longo dos últimos três anos, em escala, nos diferentes bairros do Funchal, sendo complementadas por todas as nossas acções semanais regulares”.

“Trata-se de um importante esforço extra que a CMF tem feito para manter a cidade com o brio e a limpeza que lhe reconhecemos, ainda que seja essencial continuar a sensibilizar a população para a recolha selectiva de resíduos e para a correta deposição de lixo à porta de casa todas as semanas”, disse.

A próxima operação está agendada para dia 27 de Fevereiro, no Bairro da Nazaré, em São Martinho.