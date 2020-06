CMF realiza intervenção na rede de distribuição de água do Caminho das Preces em Santo António

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, na próxima quinta-feira, dia 2 de Julho, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água do Caminho das Preces, na freguesia de Santo António, entre as 22 e as 6 horas, afectando o abastecimento em alguns arruamentos. São eles: Travessa das Preces; Caminho das Preces; Caminho de Santa Quitéria; Vereda das Preces; Travessa Santa Quitéria; Rua dos Alecrins; Travessa do Ribeiro dos Alecrins e Estrada de Santa Rita (até à Rua de Santa Rita).