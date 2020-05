CMF realiza intervenção na rede de água em Santa Maria Maior

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que está a ser realizada uma intervenção na rede de água, em Santa Maria Maior, sendo que, esta quarta-feira à noite, essa intervenção decorrerá num número mais alargado de arruamentos, que poderá vir a ser afectado em termos de abastecimento de água, entre as 22 e as 05 horas, dependendo do consumo que se verificar na área em causa.

São eles:

• Caminho do Terço (desde a Travessa do Pomar ao nº 92);

• Caminho do Terço (da 3ª Travessa do Transval ao Beco do Transval);

• 3ª Travessa do Transval;

• Rua Nova do Pomar;

• Escadas da Travessa do Pomar;

• Beco do Transval;

• Beco do Pomar;

• Travessa do Pomar;

• Vereda da Rocha;

• Caminho da Casa Velha (da Rua do Clube da Choupana ao final);

• Rua do Clube da Choupana;

• Caminho do Meio (do reservatório à Vereda da Bela Vista);

• Caminho das Voltas (do número 64 ao n.º 70).