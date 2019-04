A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que amanhã, terça-feira, dia 9 de Abril, irá decorrer uma intervenção na rede de abastecimento de água da Estrada Monumental, em São Martinho, entre as 9h30 e as 14 horas, afectando o abastecimento nas seguintes Estrada Monumental (entre a Rotunda do Lido e o Hotel Alto Lido); Rua do Gorgulho e Rua Simplício dos Passos Gouveia (junto à Rotunda do Lido).