CMF realiza iniciativa na Biblioteca Municipal do Funchal para promover hábitos de leitura junto da comunidade

A Câmara Municipal do Funchal promove, a partir do próximo mês de Junho, um ‘Clube de Leitura’ na Biblioteca Municipal do Funchal, destinado aos amantes da leitura e à comunidade em geral.

Esta é uma iniciativa, que tem como objectivo de promover os hábitos de leitura e a partilha de conhecimento através de conversas e debates, segundo a premissa de cada participante levar o seu próprio livro a conversa.

As primeiras três sessões do ‘Clube de Leitura’ da BMF, devido à crise de saúde pública ainda em curso no país, decorrerão através da plataforma Zoom, nos próximos dias 19 de Junho, 17 de julho e 14 de Agosto, sempre às 18 horas, tendo como escritores convidados Luísa Paolinelli, Viale Moutinho e Irene Lucília de Andrade, respectivamente.

Tendo em conta que as sessões serão realizadas on-line, os participantes deverão possuir computador com câmara, microfone e som.

As inscrições deverão ser formalizadas até ao dia 8 de cada mês, através do endereço [email protected], com nome, idade, e n.º de telemóvel, sendo consideradas por ordem de chegada, até ao máximo de 12 participantes por cada sessão.