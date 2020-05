A Câmara Municipal do Funchal (CMF) reabre, esta quinta-feira, dia 14 de Maio, a sua tesouraria, sita à Loja do Munícipe, nos Paços do Concelho, de modo a que os munícipes possam voltar a efectuar presencialmente os pagamentos relativos a contas da água e taxas de publicidade.

“A tesouraria vai funcionar entre as 9 e as 13 horas e entre as 14 e as 18 horas, sendo higienizada todos os dias antes de abrir e ainda durante a hora de almoço”, informa a autarquia em comunicado de imprensa.

“A reabertura deste serviço respeitará apertadas regras de segurança, nomeadamente com controlo de entradas, utilização obrigatória de máscaras, distanciamento social e limite de duas pessoas dentro das instalações ao mesmo tempo, que estarão devidamente sinalizadas, contando com a presença de um segurança profissional”, realça a mesma nota.

“Apesar de o Contact Center da CMF ter funcionado ininterruptamente desde a suspensão dos atendimentos presenciais, e dos pagamentos terem estado sempre activos, via multibanco, NIB ou payshop, as pessoas mais idosas, que estão habituadas a proceder aos seus pagamentos presencialmente, foram transmitindo aos serviços a dificuldade em fazê-lo de outra forma, pelo que a autarquia opta esta semana pela reabertura da sua tesouraria, de modo a responder a esses pedidos”, acrescenta a Câmara.