CMF prossegue com iniciativas culturais dirigidas aos funchalenses em confinamento

Dando seguimento à iniciativa ‘A Cultura que nos Une’, a Câmara Municipal do Funchal prossegue com os eventos culturais dirigidos aos funchalenses que estão em confinamento.

Para este mês de Maio, o destaque da programação são os concertos em directo a partir de espaços municipais de referência, que serão transmitidos no Facebook e Instagram oficiais da Câmara Municipal do Funchal.

O próximo está marcado para 8 de Maio, a cargo de Cristiana Barbosa e Vitor Abreu para uma actuação na sala da Assembleia Municipal. Depois, a 22 de Maio, será a vez de Sofia Ferreira e Pedro Marques abrilhantarem o incontornável Mercado dos Lavradores.

Na página de facebook do Teatro Baltazar Dias decorrerão, por sua vez, oficinas criativas em directo, com nomes como Mariana Camacho, Miguel Pires, Gonçalo Caboz e Rui e Helena Camacho.

Quanto aos museus municipais, destaca-se, a 15 de Maio, a conversa ‘Museus em Reinvenção’, com a Vereadora da Cultura na CMF, Madalena Nunes, e um painel que inclui ainda Esmeralda Lourenço, Diogo Goes, Márcia Sousa, Lídia Gois e Raquel Fraga, bem como um concerto da Orchestra-Quartet, a 24 de Maio.

Finalmente, a componente literária será assegurada pelo Facebook da Biblioteca Municipal do Funchal, com contos diários e oficinas de escrita, entre outros.

Miguel Silva Gouveia fala num “feedback excelente” por parte das pessoas “desde a primeira hora”. O presidente da autarquia funchalense salienta o “programa alternativo com muita qualidade” que dá palco aos artistas regionais, com destaque para os concertos em directo, mas com a preocupação de “apresentar actividades de uma forma integrada para os diversos públicos e em todos os campos culturais em que a Autarquia se move”, incluindo teatro, dança, tertúlias, documentários e oficinas criativas e de artes plásticas, a decorrer sucessivamente nos múltiplos canais da autarquia.

“São iniciativas transversais e o facto de parte delas ser em directo estimula a adesão e a interacção do público, à semelhança do que temos assistido de forma generalizada um pouco por toda a parte. É uma fórmula que resulta e na qual continuaremos a apostar, garantindo outra coisa que é fundamental neste momento, que é a sustentabilidade dos nossos artistas, porque todos estes trabalhos são pagos”, refere o autarca, salientando que os tempos que correm “exigem que sejamos cada vez mais criativos na procura de novas soluções, mas defendendo sempre valores que para nós são essenciais, como a democratização no acesso à cultura, enquanto bem essencial, e a valorização dos artistas regionais e do nosso património. É isso que continuaremos a fazer com proximidade, partilha e uma cultura comum que nos une”, conclui o Presidente.