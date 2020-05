CMF promove empreendedores locais lançando o site ‘Made in Funchal’

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) acaba de lançar o site ‘Made in Funchal’, uma plataforma que vai divulgar empreendedores do concelho de variadas áreas, no sentido de apoiar a economia local perante a actual conjuntura socioeconómica.

O site já conta com 36 marcas inscritas e todos os interessados podem preencher o respectivo formulário de adesão, disponível em https://madeinfunchal.wixsite.com/madeinfunchal, procedendo depois ao envio do seu logotipo, para o endereço [email protected]

“Este novo site municipal, em jeito de catálogo, “possibilita que o município divulgue, de forma sistematizada, as marcas dos pequenos empreendedores locais, estimulando assim a venda dos seus produtos e serviços e promovendo parcerias potenciadoras dos negócios em causa, com as quais todos temos a ganhar”, disse o presidente da CMF.

De acordo com Miguel Silva Gouveia, a criação desta plataforma é mais uma forma de apoiar os comerciantes face às novas dificuldades que estão a viver, também devido à suspensão das habituais feiras semanais no Mercado dos Lavradores e noutros espaços da cidade, onde pequenos empreendedores locais promoviam o seu negócio.

“Assim sendo, entendemos potenciar uma vez mais as plataformas digitais e as suas mais-valias, que ganharam ainda maior importância nesta fase, quer para divulgação, quer para vendas on-line, devido ao confinamento social. Disponibilizamos na página todos os canais das marcas, desde logo as respectivas redes sociais, de modo a que os clientes possam entrar de imediato em contacto com os comerciantes”, explica ainda o presidente, revelando que estes estão divididos pelas categorias de alimentação, artigos de bebés, bijuteria, comunicação e artes, lar e decoração, moda e acessórios, saúde e bem-estar e tecnologia.

Recorde-se que, desde o início da pandemia, a CMF tem criado iniciativas quase todas as semanas, no sentido de apoiar o tecido económico local, como o lançamento da plataforma ‘Comércio ao Serviço’, a adesão à plataforma nacional ‘Preserve’, a elaboração de uma minuta de um plano de contingência para o sector empresarial do concelho, a campanha ‘Comércio do Funchal, Viva!’, e ainda os programas ‘Mercado em Casa’, ‘Venda Itinerante’ e o ‘Funchal Cabaz Vital’, que também é lançado esta sexta-feira.