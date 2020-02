“A Câmara Municipal do Funchal tem procurado cumprir o seu propósito e o seu papel, através da atribuição de apoios financeiros a estas associações de solidariedade social e é gratificante poder estar com estas pessoas, conversar com quem está diariamente no terreno, e perceber de que forma ainda podemos melhorar, em prol de uma cidade mais activa e inclusiva”. A declaração é de Miguel Silva Gouveia, durante uma visita às instalações APPDA – Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira, na freguesia de São Pedro.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal e a vice, Idalina Perestrelo, foram recebidos pelo presidente da Direcção da APPDA, Carlos Nogueira, e pela directora técnica, Sofia Erra.

Neste encontro, que decorreu no Âmbito das Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, sob o mote ‘O Funchal Que Nos Une’, o executivo teve assim a oportunidade de visitar as instalações desta instituição, que foi criada em Abril de 2004 por um grupo de Pais de crianças com perturbações do desenvolvimento e autismo, e que tem como objectivo principal melhorar a qualidade de vida destas crianças, jovens, e adultos, e das suas famílias.

O centro de Apoio Terapêutico da APPDA proporciona também apoio individualizado em diversas áreas, como é o caso da Psicomotricidade, Psicologia, Terapia da Fala, Musicoterapia, e Fisioterapia.

A APPDA realiza ainda acções de sensibilização e esclarecimento nas escolas e junto da população, para desmistificar a problemática das perturbações do desenvolvimento e autismo, e procura ocupar os jovens e adultos, inserindo-os no mercado de trabalho.